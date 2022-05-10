昨日新增確診4萬0263例，本土連兩日下降，精神科醫師沈政男認為，今天會是關鍵，因沒有假日效應，估計本土確診病例會破7萬。另外他也認為現在討論調降新冠肺炎傳染病等級、開放國境、脫口罩等政策，「現在說這些都還太早」。

沈政男昨（9）日於個人臉書指出，連續兩天本土確診數下降，但今天會是關鍵，推估會破7萬人染疫，因為沒有假日效應，只剩下確診黑數與下降的Rt值。根據數據顯示，Rt值降幅已超過去年5月疫情的一半，但要把曲線壓平，應該還是不夠。

沈政男表示，北北基桃染疫占率降到7成2，先前最高將近8成，一個解釋就是PCR確診量能緊繃，中南部仍有餘裕，因此比例下降。

沈政男說，確診輕症可以隱瞞，但中重症不可能，因此如果黑數太多，中重症比例就會升高，目前還沒看到這樣的現象，當然中重症的發展需要幾天，或許就會有時間差。

另外，學校九宮格防疫一事，沈政男認為，若真的擔心染疫就在家自學，或在家玩耍也好，幾個月不念書不會怎樣。至於將新冠肺炎從第5類法定傳染病降為第4類、國境開放、脫口罩等政策，他直言，現在說這些都還太早。