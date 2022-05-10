一名陸軍官校上尉，昨休假搭捷運前往醫院時，在衛武營車站見到一名短裙正妹女高中生，竟隨後尾隨在後，趁著搭電扶梯時，拿出手機偷拍女高中生裙底，遭到後方一位男性民眾全程目擊，立刻上前抓住該名上尉，並要求交出手機檢視，果然發現內有偷拍照片，立刻報警到場處理，該名上尉表示相當後悔願意道歉賠償，仍遭警方依妨害秘密罪嫌送辦，陸軍官校獲悉後，已將上尉調職並記過處分。

據了解，該名未婚的才剛從基層部隊調任陸軍官校半年，並擔任校內學生單位主管，昨(9日)趁休假之際前往某醫院，在捷運衛武營站，看見到一名穿短裙女高中生，於是一路尾隨在後，並跟著女方搭上電扶梯，並偷偷拿出手機，伸手向女方裙底拍攝。

但該名上尉的舉動，全程被後方一名男姓民眾目擊，於是上前抓住鄭男，並質問對方為何要偷拍女生，並該名女學生當場受到驚嚇，於是立刻報警，捷運警察到場後，檢視上尉手機，果然發現內有裙底照片，於是將上尉帶回偵辦。

該名上尉當場向女學生表示道歉，並請求對方原諒，同時表示對己的舉動懊悔，但女學生並不交接受，警方訊後，將他依妨害秘密罪嫌移送法辦。

陸軍官校表示，該名上尉行為醒想國軍形象，將依規定進行處分，並立刻調整為非主管職務，尊重司法調查與判決。