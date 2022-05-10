「領養代替購買」是近年來動保人士不斷推廣的概念，領養也成為許多人飼養寵物的優先考慮管道。知名網紅鍾明軒日前發布影片，宣告自己再次踏進毛宇宙，繼飼養貓咪Charming之後，這次要再養一隻白柴犬，不過由於狗狗是以購買方式得來，因此掀起一波網友論戰。

百萬網紅影響力驚人 鍾明軒買狗話題聲量兩天飆破7千筆

「國際美人」鍾明軒以嗆辣犀利、做自己的風格走紅，直諱敢言的他圈粉無數，在Youtube擁有百萬訂閱，目前位居《網路溫度計》YouTuber 口碑排行榜第38名。從《KETPO大數據關鍵引擎》觀察，鍾明軒更因為這次購買寵物的事件，網路聲量在兩天內飆破7千筆，可見鍾明軒百萬網紅的影響力，以及大眾對於毛小孩飼養來源的關心程度都相當高。

▲鍾明軒位於網路溫度計YouTuber口碑排行榜第38名。

image source：YouTuber口碑排名(分析區間： 2022/02/08~2022/05/08）

不棄養、愛護毛孩生命才是重點！鍾明軒：別用領養口號情緒勒索

鍾明軒在影片中坦承自己新養的白柴犬Dupee是買來的，而非領養，並表示自己對於外界常呼籲用領養代替購買的「口號」不以為然，認為有許多人以此主張，站在道德制高點審視他人，根本是「只能領養不能購買」的情緒勒索。

對此，鍾明軒直言台灣出現流浪貓、流浪狗的根本原因，在於飼主隨意「棄養」以及那些利用犬貓近親交配的不肖黑心繁殖場。同時解釋其實台灣還是有不少優良合法的繁殖場，不管是想領養或購買寵物都是個人自由，強調好好愛毛小孩、不要做出棄養虐待等的惡質行為才是重點。

毛宇宙掀兩派論戰 網友們怎麼看？

此話一出，馬上在網路上掀起毛宇宙中的兩派網友論戰，有人認同鍾明軒的論點，覺得只要真心愛護寵物、珍惜貓貓狗狗的生命，那來源是領養或購買其實都是可以接受的，「不管領養還是購買，都認真陪伴，好好愛護牠才是重要的。」、「只要真心對寵物好 對寵物負責一輩子就好了」、「無論寵物來源為何，真心疼愛，不離不棄才是王道」；另外一派網友則持反對意見，「我還是推領養～避免有更多的傷害..讓不肖業者去做繁殖」、「搞錯問題，只要斷絕狗的買賣就不會有業者的黑心照顧及繁殖過程，讓狗不要再受傷害，這是保護狗的生命意義不是狗的數量多少」、「你要確定欸，現在都21世紀了，還在買寵物喔，你怎麼能確定你狗的來源不是那些不良的繁殖場？」。

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