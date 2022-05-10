租屋在外，不如在家方便，但其實可以善用一些物品做為輔助，打造更舒適的生活環境。Dcard一名網友有兩年在外租屋經驗，近期整理出4種租屋族生活好物與大家分享。

1、浴室防水收納三寶：置物架、置物籃、置物板

租屋最大的困擾就是不能在牆上鑽洞，但為了節省空間，仍會希望在牆上設置一些層架。原PO表示，因為自己無法接受把盥洗用具放在地板上，因此推薦「3M無痕浴室防水收納三寶：置物架+置物籃+置物板」穩固、有洞設計可防積水。有網友說：「3M那個浴室組超好用」也有人建議，「還是會發霉，買不銹鋼的比較好」、「推家而適真的無痕，不銹鋼衛生紙架搬家4次用了快五年黏性依舊。」

2、保潔墊

有些租屋的房東會在家具上附床墊，但我們無法得知前房客的衛生習慣，因此使用保潔墊可以睡得更安心。原PO也說：「尤其是女生，每月經期來不小心沾到床單也不用怕滲到床墊上。」

3、防護門擋

平均一個約50元的小物，就能保護自身安全，無論男女，在外租屋真的都需要備有防護門擋。「看到門擋就感覺很專業，之前有人發一篇租屋處有陌生人來開鎖，一堆人說裝防盜內鎖，其實買個門擋就好了」。

4、IKEA 推車

相信大家對IKEA 推車應不陌生，這也是許多租屋族大力推薦的物品。原PO驚嘆：「沒買之前真的都不知道這麼實用！」平常沒用到時，就把它推到角落，需要時再推出來，而且東西放上面一目瞭然，還曾有YouTuber特別拍攝IKEA推車收納大全影片，教大家10種推車的用法，既可充當床邊桌又能做為零食櫃，相當多功能。

除了以上網友分享的四種好物，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察《租屋必備》近一年內（2021/05/09~2022/05/08）熱門關鍵字，收納、掛鉤、掛架、3m、裝飾等都是討論重點。顯見網友在租屋上，因為房間空間有限，所以特別在意收納問題，希望能用方便且不破壞屋況的方式，就可以有整齊、美觀的環境，而3M是最多人提及的品牌。較特別的是，近一年因疫情的緣故，酒精、殺菌用品也被視為租屋必備物品。

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