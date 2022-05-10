一、誰會被匡列為居家隔離？

接觸者：僅匡列同住親友，最多10人為限。

確診者密切接觸者僅限同住親友、同宿舍室友，由確診者自主回報，而確診者的「職場」改採自主應變，不再發隔離通知單，產險業防疫保單理賠壓力將可大幅減少數百億元。以暴露風險高低實施防疫假等措施。若在無適當防護下，24小時內與確診者面對面接觸累計超過15分鐘，就屬於高風險接觸者。另外若有症狀，或接種第三劑未滿14天，但有需到辦公室者，都要進行快篩。醫療或長照機構不適用此措施。

二、我確診了，該怎麼辦？

確診者：居家照護7+7

居家照護指的是輕症或無症狀的確診者在家中療養，適用對象為未滿69歲、無血液透析（洗腎）、懷孕者，但65至69歲獨居者不適用。5月8日起居家照護隔離治療天數縮減為7天，規範如下：

1、居家照護7天：距離發病日或採檢日達7天，且有症狀者退燒至少1天及症狀緩解，才可解除隔離治療，無須再做快篩或PCR。

2、自主健康管理7天：無症狀者不須快篩就可外出及正常生活，但避免出入人潮擁擠、接觸不特定對象的地方，禁止聚餐、聚會等群聚活動。

三、我的班上有人確診，要停課多久？

國小生：同班停課3天

國高中：僅匡列九宮格

「國中及高中」確診者若前2日曾到校上課，所屬班級座位「九宮格同學」放3天防疫假停止到校，由學校提供1人1快篩試劑。補習班比照辦理。

「國小及幼兒園」確診者若前2日曾到校上課，所屬班級的「同學和老師」暫停3天實體課程，由學校提供1人1快篩試劑。安親班、補習班比照辦理。

四、居家隔離者的電子圍籬取消了？

居家照護確診者、居家檢疫者（自海外返國）仍有電子圍籬，8日起確診者的密切接觸者取消電子圍籬。

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