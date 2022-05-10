「小胖」林育羣日前確診新冠肺炎，隔離第2天時，雖然頭暈、喉嚨痛症狀已舒緩，未料濃痰量變多，甚至咳出兩坨黃色像「果凍」的東西，如今疑似連嗅覺也出了問題，讓他擔憂表示：「怎麼有點不妙，這應該會慢慢回復吧？」立刻引起網友關切。

林育羣昨（9日）進入隔離第三天，他表示雖然喉嚨跟先前比起來較不痛，但聲音依舊相當沙啞，尤其這一兩天偶爾會有暈眩、後腦勺微微發麻的感覺，有時候暈眩發作，一度以為是不是缺氧要昏倒了，不過由於醫院開的藥也會有頭暈副作用，因此不確定是屬於何種狀況，不過好在血氧值達97.99%，才讓他安心不少。

接著他透露嗅覺好像變遲鈍，拿香水瓶起來聞只有一點淡淡香味，甚至有點lag的感覺，即便大口吸氣還會延遲1秒鐘才感覺到味道，讓他直呼：「怎麼有點不妙～這應該會慢慢回復吧？嗅覺就算了，拜託味覺跟聽覺不要變鈍啊」，最後感謝好朋友們近來的關心，還寄了保健食品跟茶包給他，接著強調：「今天精神還不錯」，透露著身體正逐漸康復中。

對此，網友紛紛留言關切：「我之前嗅覺味覺都沒了，差不多7天後才恢復，祝早日康復」、「照顧好自己，我們和你在一起」、「加油，保重身體健康，我也隔離當中」、「多喝水休息，希望病況沒有太嚴重，祝早日康復」、「多多喝溫水，相信可以擊退病魔」。