太陽總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）當選年度最佳總教練！威廉斯本季掌兵打出64勝18負的「隊史最多勝」「隊史最佳勝率」，同時也是聯盟唯一突破60勝的隊伍，位列西區第1種子。東區第1種子熱火的戰績也很強，不過53勝29負還是有一大段差距。

蒙提威廉斯是NBA球員出身，9個球季場均6.3分，退役後在拓荒者擔任助理教練，39歲獲聘為紐奧良黃蜂（鵜鶘）總教練，2019-20球季開始執掌太陽，他今年50歲。太陽球員特地在練球時為蒙提威廉斯慶祝得獎，威廉斯舉著獎座說「這是我們大家一起做到的。」本季的入圍者還有灰熊教練傑金斯（Taylor Jenkins）、熱火總教練史波斯查（Eric Spoelstra）。

"This is so stinkin' cool."



The @Suns surprised Monty Williams with his Coach of the Year award 👏 pic.twitter.com/evHTg4brYu — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 9, 2022

太陽是一支攻守均衡的球隊，防守能力全聯盟第3，進攻全聯盟第4，每100回合的淨勝分7.5是聯盟之冠。這是蒙提威廉斯首度獲獎，例行賽末段確定晉級時，他仍使用主力陣容直到第63勝到手，超越2004-05球季、1992-93球季的62勝紀錄，成為「隊史最強太陽」。

2004-05球季的太陽是由名帥丹托尼（Mike D'Antoni）執掌，丹托尼該季也獲選最佳總教練，主力球星納許（Steve Nash）獲選年度MVP。他們最後在西區決賽敗給馬刺。

1992-93球季的太陽是由名人堂球星維斯法（Paul Westphal）執掌，主力球星是該季獲選MVP的「惡漢」巴克利（Charles Barkley）。他們最後在總冠軍賽敗給公牛。