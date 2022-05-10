首波梅雨季滯留鋒周五報到，氣象專家吳德榮表示，周五到下周一梅雨滯留鋒在台灣徘徊，注意中、小尺度對流帶來劇烈天氣及致災性降雨，同時周五起各地氣溫逐日下降轉涼，下周一晚、周二晨北台灣下探16度。而最新歐洲模式模擬的滯留鋒雨帶也曝光，周五到下周一將籠罩台灣。

最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，下週一(16日20時)「滯留鋒」雨帶籠罩台灣(左圖)。下週二(17日20時)「滯留鋒」雨帶已南移至巴士海峽(右圖)。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周五至下周一（13至16日）首波梅雨季滯留鋒徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意中、小尺度對流系統所伴隨的劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等，以及累積的致災性降雨。各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，下周一晚、周二晨，北台灣最低氣溫降至16度左右，注意衣著調整。

氣象局課長林秉煜指出，周五（13日）起鋒面影響、全台下雨，加上東北季風影響，一直到周日（15日）各地都要注意局部較大雨勢，甚至局部大雨，溫度也逐漸下降，各地低溫18至20度。提醒全台受梅雨影響，屆時恐會有短延時強降雨，短時間內會有較強雨勢，下的時間也比較長，要注意淹水、積水情形。

吳德榮表示，下周二（17日）滯留鋒逐漸南移至巴士海峽，天氣好轉，但時間很短暫，下周三、四（18、19日）滯留鋒又逐漸北移，再度影響台灣。但此為第8至10天的模擬，各國模式並不完全一致、且皆持續調整，需繼續觀察。

近日天氣部分，吳德榮表示，今、明兩天（10、11日)）大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後機率較高。北部氣溫20至30度，中部20至32度，南部21至34度，東部19至31度。周四（12日）鋒面逐漸接近，天氣與今、明類似，變化不大。