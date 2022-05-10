基隆市一位孝孫去年為了讓高齡的阿公成功打疫苗，便以公主抱的方式抱著阿公下山，感動萬千網友。但照片中的阿公於9日過世，孫子因確診在家中隔離，無法處理後事，甚至阿公離世前一天晚上，曾堅持由孫子抱，似乎是有預感為最後一抱。

基隆市中山區議員參選人張哲源在臉書指出，阿公平日與阿嬤、孫子3人同住，但孫子於5月4日確診在家隔離，須至14日才能解隔離，期間由長孫女代為照顧2名長者，無奈阿公於9日上午外出回診途中，於輪椅上自然離世，料理後事、照顧阿嬤、準備孫子居隔餐的重擔全落在長孫女身上。

張哲源表示，阿公離世的前晚，曾堅持要由隔離中的孫子抱他移動，不給長孫女抱，似乎是有預感為最後一抱；但孫子因確診，無法親自處理阿公的後事，最親的阿公、每天照顧的阿公驟然離世，心情十分失落又使不上力。

張哲源說，他至衛生所代為詢問後，才發現目前的防疫規定，在確診者有家人離世時，並無相對應措施，僅能隔著一扇隔離的門送最後一程，讓他相當苦惱，「能不能有個方式，讓他可以陪阿公走完最後一程呢？讓確診者也是送行者。」

回顧事件，去年6月全國開放替85歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，張哲源在臉書曝光一張背影照，為一名家住基隆市中山區的青年因疫苗施打站位於山下，多為斜坡，便以公主抱的方式，擁抱著阿公一階一階走下山，感動萬千網友。