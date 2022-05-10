早年演出喜劇脫口秀爆紅的資深藝人脫線(陳炳楠)，近年經營牧場甚至跟兒孫一同開直播賣貨，始終賣力工作，不料昨天驚爆他在晚餐後突失去意識，家屬忍痛放棄搶救，最終脫線於家中安詳辭世，享耆壽90歲。

脫線走過黑白片時期，也見證電視台的崛起與消退，於電影、電視圈都曾打下好成績的他，之後轉戰歌廳秀也同樣成功，在中南部尤其受歡迎，而在演藝圈成績斐然的脫線，人生中卻多有遺憾之事，甚至誤信「養生水」而賠上健康。

他在23歲時與老婆林玉貞結婚，婚後陸續生下5名子女，脫線曾透露，長子有先天性心臟病，且自出生以來經常生病，某次為檢查孩子是否罹患腦膜炎，醫生給孩子抽了脊髓液，但抽了之後長子狀況不佳，竟在一次餵藥時噎死，讓脫線夫妻傷心欲絕，最後脫線親手釘了一個小棺材，忍悲送愛子離開。

而他個人從活力硬朗到健康狀況不穩定，也有一段故事，脫線誤信朋友的養生偏方，自2018年3月起，持續飲用對方推薦的「養生水」，喝了一段時間之後，原本硬朗的身體開始出狀況，變得經常疲倦、嗜睡，最初他以為是小感冒，去診所就醫，想說打個點滴應該就沒事，不料後來演變成腎衰竭，更引起肺部感染、心臟功能衰退等，一度陷入嚴重昏迷，脫線在醫院足足搶救了45天，才終於醒來，但之後就經常進出醫院，直到昨天在晚飯後辭世。