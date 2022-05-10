同欣電(6271)今年4月營收11.87億元，年增6.79%、月減4.92%，創下同期新高、歷史第六高；前4月營收46.53億元，年增9.40%，也登上歷史新高。

同欣電第一季營運符合預期，法人預估，相較於首季有季節性的因素，且目前料況不錯，同欣電今年第二季營業收入將有個位數增長，第二季會比第一季成長，第三季會比第二季成長。毛利率方面，首季受到季節性、天數少、產品組合等影響，但仍符合預期，預計第二季毛利率會逐步改善。

針對大陸封城，同欣電表示，目前對車用CIS並無影響，車用占總營收超過45%，今年預估應會再增加一些，影像感測器因車用CIS需求持續增加，全年將保持去年高成長態勢，射頻模組需求也相當熱絡，可望有強勁成長力道。

以公司各產品線成長性而言，2022年預期成長性最佳為車用CIS和RF產品線。第一季主要受到季節性因素影響，首季手機CIS需求較淡，車用CIS需求仍佳。大陸封城影響下游手機品牌客戶的供應鏈，也有部分訂單因此回流同欣電，車用CIS產線則未受影響。RF產品線則受到交貨延遲，預期第二季恢復。RF產品線受益於低軌道衛星客戶成長，2022年客戶計畫發射數量超越2021年。董事長陳泰銘表示，今年營運審慎樂觀，4大產品成長可期。

八德廠進度如期，預計2022年8月設備一階段安裝，同年第四季量產。另外向關係企業購買竹北廠房，將原先新竹辦公室改為廠房，同廠房客戶認證較快，辦公室則移往購買的廠房，可增加20%以上產能，預計2022年底至2023年初安裝設備。因此預期2023年產能有較明顯增幅，期望新產能開出貢獻營收。