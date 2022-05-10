全家(5903)4月合併營收為72.7億元，月減1.34%，展望5月，全家表示，積極搶攻夏日消暑商機，端午節預購也將進入銷售高峰，可望成為驅動營收成長動能。

受惠於店數、鮮食和一般商品皆成長，全家4月合併營收為72.7億元，月減1.34%，年增3.32%，累計1到4月合併營收282.61億元，年增1.38%。

就各產品來看，4月鮮食，從主食、輕食小吃、飯糰、麵包等品群業績皆上揚，其中，網紅聯名商機屢奏效，與百萬youtuber滴妹所創立的知名手搖飲品牌「再睡五分鐘」再度跨界合作，一口氣推出高達四種霜淇淋與五款茶飲，高人氣話題加乘高商品力，帶動霜淇淋與私品茶的銷售雙雙翻倍；時序入夏，氣溫拉升，一般商品中的冰品銷售力道持續，年增一成。

看好疫情下保健商機勃發，全家自有品牌FamilyMart Collection四月與國內製藥大廠中天生技獨家合作推出5款保健食品，會員App「全+1商城」保健館也同步開館提供20家廠牌、近百項熱銷品供民眾選購，有效帶動保健品業績成長五成。

截至111年4月30日止，全家便利商店總店舖數達4030家。

全家第1季合併營收209.9億元，年增0.73%，稅後盈餘為1.83億元，年減46.83%，歸屬母公司淨利為1.71億元，年減46.46%，每股盈餘0.76元。

全家表示，對應夏日消暑需求，飲品、冰品、鮮食輕食等品類都將積極搶攻溫升商機，並輔以飲料啤酒等聯促活動，端午節預購也將進入銷售高峰，可望成為驅動營收的動能。