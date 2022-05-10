Appier公布第一季財務表現，單季銷售效率持續提升，加上美國市場強勁的客戶吸引力，營收達42億日圓歷史新高，年增53％，營業利益首次轉正，也是Appier進入業務擴展階段以來首次營業利益轉正，年度經常性收入（ARR）也創下158億日圓的歷史新高，年增49％，毛利年增率超越營收年增率，達60％，毛利率則是提升至50％。

Appier的AI技術是帶動業務擴張的關鍵因素，伴隨當前數據隱私的問題和趨勢，市場轉向人工智慧（AI）尋求解方，促使Appier EBITDA來到2.62億日圓的歷史新高，EBITDA利潤率成長至6.2％，年增10個百分點，而營業利益率則是年增20個百分點。

Appier淨收入留存率（NRR）126.5％，新客戶淨增加數281，總客戶數來到1,158，年增32％，客戶流失率0.67％，都創歷史最佳表現。

客戶分布區域來看，東北亞占比63％，是Appier全球營收占比最大的區域，其次是大中華區23％、美國和EMEA合計10％、東南亞4％。美國市場第一季營收的季增率進一步加速至超過180％，年增超過14倍，占總營收的9％。美國市場客戶強大的吸引力與單一客戶平均營收（ARPC）的提升，源於第一方數據為優先的趨勢，以及客戶深切體認到Appier能以其AI技術作為核心競爭力來回應市場的需求。

Appier產品組合和跨平台網絡效應，使得營收和利潤超越預期，尤其在美國市場的擴張、更高的銷售效率和更好的產品協同效應，Appier也決定上修全年財測目標以反映第一季的財報。今年營收上修為178億日圓，年增41％，毛利來到92億日圓，年增48％，超越營收成長，營業損失調整為2.88億日圓，與最初財測相比有顯著的改善，接近損益兩平。全年正EBITDA上修為8億日圓，年增1,799％。

Appier並宣布與全聯福利中心展開全面合作，產品包括AIQUA、AIXON與BotBonnie，利用其AI技術協助全聯整合並豐富品牌跨網站與應用程式的數據資產，包括全聯官網、全聯支付PX Pay、PXGo!全聯線上購與線下POS數據，提供個人化的顧客體驗並優化其營運效率。