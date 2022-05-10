工業用記憶體儲存品牌廠創見(2451)4月營收9.15億元，年減29.00%、月減25.66%；前4月營收43.65億元，年減8.83%。

展望未來，烏俄戰、疫情等變數未緩解，業績受到一定程度衝擊，加上強勢美元恐影響匯兌損失，不過創見將持續精進供應鏈及庫存管理、優化生產效能，增加競爭優勢，帶動營運上揚。

創見(Transcend Information, Inc.)推出內建DRAM的新一代工業級112層3D NAND固態硬碟，以優異的隨機讀寫速度和耐用度，瞄準5G以及智慧物聯網等高階市場應用。面對企業加速數位轉型，全球智慧基礎建設積極布局，創見可望為需求勁揚的物聯網、邊緣運算和工業自動化提供有利可靠的嵌入式儲存解決方案。

創見採用高品質112層3D NAND快閃記憶體打造全系列固態硬碟，耐用度達3K次抹寫週期(P/E cycles)，內建DRAM可暫存頻繁存取的資料，縮短讀取時間，優化隨機讀取速度，減少NAND flash抹寫次數，進而延長硬碟壽命，在傳輸效能與耐用度更具競爭力。全系列固態硬碟搭載PCIe與SATA III 6Gb/s高速傳輸介面，包含2.5吋、M.2、mSATA與Half-slim等主流規格，容量高達4TB。工作溫度支援類寬溫-20度C~75度C規格，部分型號亦提供寬溫規格-40度C~85度C，抵禦嚴苛的工業應用環境。

創見工業級固態硬碟採用原廠顆粒，並導入先進製程與韌體優化技術，包括邊緣補強、ECC自動糾錯機制、與動態熱能管理機制等，強化硬碟可靠性與資料存儲正確性。獨家研發的嵌入式軟體Control Center，可即時遠端管理儲存裝置、監控分散的端點設備。創見堅強的研發實力整合軟、硬體技術，積極協助企業推動產業創新。