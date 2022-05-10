綜藝主持人納豆(林郁智)，今年1月腦壓過高緊急送醫，一度面臨瀕死狀態，術後有1個月時間，幾乎認不出女友依依是誰，經過休養身體，9日才終於合體女友依依拍攝影片報平安，宣布已出院回家，說出：「哈囉大家，我們回家了！」久違現身鏡頭粉絲看得內心激動不已，這讓男星潘逸安愛妻Vivian看了頗有感觸，道出自己弟弟遇到的狀況。

男星潘逸安愛妻Vivian，見到納豆影片替小倆口感到高興，眼見演藝圈內有人經驗類似，內心頗有感觸。於是她將納豆影片截圖下來，PO在自己IG的限時動態上，細數這陣子親弟弟的病情狀況，Vivian坦言弟弟之前腦出血時，狀況非常危急，連自己都覺得快要不行，也是說出要女友不要等他的話，身為親姊頗為他感到擔憂。值得慶幸的是，當時醫生有空檔能幫忙開刀，在完全沒麻醉情況下，直接開腦塞引流管去降腦壓，事後回想依舊心有餘悸，但算是很幸運的事情了。

進手術房搶救治療後，最終弟弟狀況恢復穩定，雖然人還在加護病房，但他一直表現出頑強生命力，手或腳的反應也靈活許多了，甚至連兩邊瞳孔大小也縮回正常大小，現在Vivian只求弟弟能夠盡快睜眼，並向上天祈求看到他的堅強跟努力，趕快甦醒過來，讓最愛的弟弟回到自己身邊。