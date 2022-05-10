晶華(2707)國際酒店集團董事會通過2022年首季財報，雖然本業獲利「雙升」至3.3億元、登近9季高點，惟受業外收益減少拖累，歸屬母公司稅後淨利「雙降」至2.51億元，每股盈餘（EPS）1.97元。董事會決議首季盈餘暫不分派。

晶華2022年首季合併營收14.2億元，季增5.09％、年減8.12％，為近1年高點。毛利率34.44％，為近7年同期高點，營業利益3.3億元，季增8.01％、年增9.51％，創近9季高點，使營益率「雙升」至23.27％，創近8年高點，本業獲利表現顯著回升。

不過，因去年第四季業外認列較多政府補助、去年同期匯兌收益及金融資產帳面價值較高，晶華受比較基期較高影響，首季業外收益0.14億元，季減達68.86％、年減達74.66％，拖累歸屬母公司稅後淨利2.51億元，季減達14.65％、年減6.32％，每股盈餘1.97元。

晶華表示，首季營收仍受疫情影響，邊境管制、商務旅遊中斷，以及出售子公司達美樂披薩、不再列入合併財報影響。若排除去年同期達美樂營收2.13億元、稅後淨利0.24億元挹注，則晶華今年首季合併營收為年增6.61％，歸屬母公司稅後淨利為年增2.93％。

受國內疫情急遽升溫、不再認列達美樂營運影響，晶華2022年4月自結合併營收3.97億元，月減12.73％、年減15.6％，降至近半年低點。累計前4月合併營收18.18億元、年減9.88％，若排除達美樂營收因素，則為年減3.4％。

面對疫情升溫衝擊，晶華集團旗下台北晶華及捷絲旅各酒店除推動「守護家人‧安心防疫」住房專案優惠外，也擴大「晶華美食到你家」美食外帶外送平台營運動能，增加各式家宴、獨享午餐、冷凍常溫的美食囤貨箱等選擇，滿足減少外出用餐、宅在家抗疫的美食饕客相關需求。

隨著6月端午佳節即將到來，雖然疫情影響消費者外出用餐意願，但佳節送禮或品賞應景美食的需求仍然強勁，台北晶華及台南晶英酒店對此推出多款端節粽香禮盒，於「晶華美食到你家」平台接受預訂、並提供全台宅配到府服務，積極搶攻節慶自用及送禮商機。