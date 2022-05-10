台灣現正面臨新冠肺炎疫情爆炸、醫療量能吃緊與缺乏快篩等醫療物資的窘境，無黨籍立委高金素梅也特別秀出了防疫特別預算帳目表，質疑「超前部署」了嗎？錢花到哪裡去了？呼籲大家一起來看帳。
高金素梅今（10日）在臉書發文，指出疫情大爆發，大家都在問：「不是說超前部署了嗎？防疫紓困特別預算8400億花到哪裡去了？」她提到，其實紓困特別預算8400億中的「防治預算1466億，至111年3月31日已用掉1171億。」，她質疑，1171億花到哪裡去了？有沒有用在刀口？專家如雲的指揮中心在陳時中領導下是否超前部署了？因此她今日公佈了防治預算的兩個科目支出細目，並表示「大家自己看，錢是怎麼花的？」。
科目2-3［購置檢驗耗材、設備及辦理檢驗與檢體運送等］編列159億，已花掉146億。支出細目如下：
*指定檢驗機構檢驗費139億
*採檢拭子2.54億
*檢驗試劑耗材2.44億
*檢體運送4723萬
*機器1.42億
*購 POCT核酸檢測儀1750萬
科目3-1［防疫物資徵用、採購及運送等］編列173億，已花掉84億。支出細目如下：
*防護面罩64億
*隔離衣9.41億
*防護衣6.58億
*防疫物資配送、倉儲1.45億
*快篩試劑5264萬
*呼吸器、製氧機等儀器9096萬
*防疫醫療設備及器材徵用購置1.069億
高金素梅再次強調，以上帳目是至111年3月31日止的預算支出細目，並且質疑，四月起疫情開始升溫、爆發，指揮中心是否超前部署了？預算經費支出合理嗎？為什麼防護面罩花了64億、快篩劑才5264萬？為什麼花了146億提升檢驗量能到每天20萬人卻只能做到8萬人？
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