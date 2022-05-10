身為菲律賓前獨裁統治者之子，小馬可仕雖然曾想成為太空人，卻因為「從小人們就告訴我也要當總統」，最終仍走上政壇，並靠社群媒體改寫歷史，帶領家族重返馬拉坎南宮。

菲律賓昨天舉行總統大選，根據選舉委員會非官方即時計票結果，小馬可仕（Bongbong Marcos）和副手、杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）得票數遙遙領先，可望在強人總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）下台後接棒，成為下屆菲律賓正副總統。

現年64歲的小馬可仕年僅8歲時，父親就入主總統府，可說從小在馬可仕（Ferdinand Marcos）光環下長大。

5月9日前，在搜尋網站打出Marcos，出現的是馬可仕的名字。但隨著小馬可仕可望當選，如今搜尋Marcos，出現的已是小馬可仕本人。

菲國媒體2015年曾報導，馬可仕1965年角逐總統寶座時，小馬可仕就在描述父親生平的傳記電影「命運所繪」（Iginuhit ng Tadhana）中扮演自己，甚至說出預言式的台詞：「我是小馬可仕。我長大以後，想成為一位政治家。」

雖然片中台詞如此，但小馬可仕今年大選前接受有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）預錄專訪時說，實際上，年幼時曾想成為太空人和搖滾歌手。

小馬可仕說，馬可仕1968年赴美國是訪問，聯邦參議員井上建（Daniel Inouye）當時問他，到美國想做什麼。小馬可仕回答：「我想參觀美國國家航空暨太空總署（NASA）。」

之後，小馬可仕被帶到佛羅里達州參觀甘迺迪太空中心。他表示：「我驚嘆不已。那真的是我的興趣，我的夢想。」

不過，小馬可仕說，他從未跟父親意見分歧，「因為無論如何他總是對的」。馬可仕要求他參加演講比賽，以練習成為一位優秀的演說家。

他表示：「沒有人會讓我忘記我是我父親的兒子。當我還小時，人們總是告訴我，你也要成為總統。」

終其一生，小馬可仕似乎都走在家族鋪好的道路上。

馬可仕統治菲律賓的21年間，小馬可仕被送到英國就讀寄宿學校，隨後進入牛津大學就讀哲學、政治學及經濟學系（PPE），又赴美就讀賓州大學華頓商學院（Wharton School）。

雖然他並未取得這兩所學校的學位，小馬可仕於23歲返回菲律賓擔任北伊羅科斯省（Ilocos Norte）副省長，走上政治之路。

菲國民眾發動「人民力量革命」罷黜馬可仕時，28歲的小馬可仕已當上北伊羅科斯省省長，後來隨著父母逃到夏威夷。直到馬可仕1989年過世，時任總統柯拉蓉（Corazon Aquino）於1991年准許馬可仕家族返菲後，小馬可仕隔年又選上眾議員。

身為馬可仕獨子，小馬可仕在背負家族原罪的同時，歷任省長、眾議員、參議員，幾乎從未離開政治舞台，並逐步朝總統大位邁進。

雖然小馬可仕於2016年角逐副總統寶座時，以些微差距敗給現任副總統羅貝多（Leni Robredo），但新聞網站Rappler報導，早在2014年，由馬可仕和杜特蒂粉絲專頁和相關團體構成的網路，已經在社群媒體展開輿論戰。

報導指出，截至2019年9月5日，Rappler的資料庫追蹤到360多個專頁和280多個團體在社群媒體支持馬可仕長女艾米（Imee Marcos）、小馬可仕、馬可仕和前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）等馬可仕家族成員。

除了透過社群媒體將馬可仕戒嚴時期美化為菲律賓經濟發展的「黃金時代」，並粉飾迫害政治受難者和家族貪汙歷史，馬可仕與杜特蒂家族結盟，以及推翻馬可仕政權後，菲律賓歷任政府未能真正改善民生、造福人民，都是馬可仕家族得以捲土重來的原因。

另一方面，菲律賓政商家族關係盤根錯節，即將成為第一夫人的小馬可仕妻子露意絲（Louise Araneta-Marcos）來自菲國著名的阿瑞乃塔（Araneta）家族，小馬可仕之妹艾琳（Irene Marcos）也嫁給阿瑞乃塔家族成員。馬可仕家族能東山再起，政商姻親關係功不可沒。

小馬可仕將入主馬拉坎南宮（Malacañan Palace）的同時，長子桑德羅（Sandro Marcos）也可望當選下屆眾議員，家族政治勢力持續扎根。但小馬可仕在選戰期間除了大談團結，並未端出實際的政策牛肉，如何帶領菲律賓走上疫後經濟復甦，有待時間給出答案。（編輯：馮昭）1110510