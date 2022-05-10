臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

昨日（9）新增40263例本土病例，雖比前兩日少，卻有71例中重症、12例死亡；中重症個案中，更有一名年僅8個月大的女嬰，為今年至今年齡最小的重症個案。此事引起網友高度關注與討論，不少網友認為，連日確診數破4萬已非最恐怖的事，不減反增的中重症數字才嚇人，指揮中心指揮官陳時中還不下台負責，可謂「膽子真大」。

指揮中心昨日公布4萬263例本土病例，新增71例中重症、包括12例死亡。中重症個案中，有一名年僅8個月大的女童，感染後出現抽搐現象，因低血壓住進加護病房，目前正在使用呼吸器與藥物治療，為今年至今年齡最小的重症個案。

醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，死亡個案中大多有慢性病史，男性多於女性，有3人未接種任何一劑疫苗、1人僅接種一劑疫苗；衛福部正積極拓展國內專責病房數量，提供慢性病患隔離治療空間。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「疫情這麼嚴重，陳時中還不下台負責，只能說膽子真大」、「不是有人要負責嗎？所以負責到哪了？」「這種成績還想選市長勒」、「衛福部是要大家與病毒共存 『去蕪存菁』？」「有政府會做事，聽起來真諷刺」。