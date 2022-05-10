美國國務院對台新指導原則

美國國務院5日更新官網上的美台關係現況簡報（Fact Sheet），刪除了「台灣為中國一部分」，還有「不支持台獨」等措辭，並增加了「長久以來，美國奉行由《台灣關係法》，中美3個聯合公報和6項保證所指引的『一中 』政策」。

不過，一直到5月3日，美國國務院官網上還可以看到，東亞局2018年8月31日在川普政府主政時期的版本，如今舊版本已納入存檔區。舊版上寫道，基於美國與中華人民共和國1979年的聯合公報，「美國承認，中華人民共和國政府是中國唯一的合法政府，並確知中國的立場是只有一個中國，而台灣是中國的一部分。」

此外，舊版也明言，「美國不支持台灣獨立，而維持與台灣牢固的非官方關係，是美國的主要目標，也符合美國推進亞洲和平穩定的期望。」而新版美台關係現況簡報中說，台灣身為重要的民主政體和科技重鎮，是美國在印太的關鍵伙伴。美台有共同的價值觀，深厚的商業和經濟關係，以及牢固的民間關係，而這形成了雙方友誼的根基，也成為擴大美國和台灣交流的動力。

簡報中並指出，美國在台協會（AIT）雖然是在《台灣關係法》下的非政府組織，負責落實美台的非官方關係，但文中再次強調「美國與台灣的合作將會擴大」。

新版簡報中還說，和《台灣關係法》一致的是，美國會提供必要的國防物品與服務，以使台灣維持充分的自衛能力。而美國也繼續鼓勵，符合台灣人民所願和最大利益，和平解決兩岸分歧。

另一方面，新簡介中也強調，美國將持續支持台灣加入不需要國家地位的國際組織，並鼓勵台灣以有意義的方式，參與無法加入的組織。

美國總統拜登去年11月在提及台灣時說，「它是獨立的，會自己做決定」。而這隨即引發爭議，因為華府從未正式說明相關立場。後來有記者詢問拜登，由於他在提及台灣時，用了「獨立」這字眼，是否意味美國政策有所改變。而這位白宮主人否認，他的評論意味著承認台灣獨立，他強調，「他們必須做決定—台灣，而不是我們，我們沒在鼓勵獨立」。