知名直播主連千毅7日晚間直播時突失控暴走，粗口飆罵辣妹班底長瀨昆妮，不僅將長瀨昆妮罵到哭，最後甚至叫她走人，讓長瀨昆妮相當委屈，看到這幕的網友們也紛紛留言替她抱不平。事後，連千毅透過臉書粉絲團透露兩人私底下經常這樣，不會因此影響感情，但在昨（9）日的直播活動上長瀨昆妮卻缺席打臉連千毅，再度引起網友議論紛紛。

連千毅在7日的直播中失控大罵長瀨昆妮，讓長瀨昆妮委屈到眼眶泛淚，原本打算收拾好情緒繼續工作，卻再度被連千毅遷怒，甚至趕她離開現場，讓長瀨昆妮忍不住委屈哭喊「我到底做錯什麼？」，而網友看到後也相當心疼，紛紛到長瀨昆妮的粉絲團留言為她加油打氣，並指責連千毅不該遷怒於其他人。

事後，長瀨昆妮雖大器發文感謝粉絲們的關心，連千毅也在臉書上曬出兩人的私訊，表示「謝謝大家的關心，我跟我妹子昆妮沒事」，並透露兩人私底下經常如此，不會因此影響師徒關係，還大方送出「清冠一號」向長瀨昆妮示好。而兩人對話的文末，連千毅也要求長瀨昆妮於9日下午5點到公司，並於7點同台直播，試圖證明兩人沒事。

不料，原訂好的直播時間不僅大大延遲了2個小時，正式開播半小時後也不見長瀨昆妮的身影，網友看到後紛紛留言詢問「昆妮呢？」、「人呢？」、「說好的沒事呢？」、「今天沒有美女可看了」、「昆妮還在森氣氣」，而針對網友的詢問長瀨昆妮的留言，連千毅都不正面回應仍持續直播商品，只有粉絲團小編在留言處回應「昆妮老師明天就會來了唷 大家不要緊張~~」，仍引起外界諸多猜測。