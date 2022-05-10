監察委員鴻義章兒子鴻戎，今年2月間持利刃割破士林區後港里里長紀建漢所架設的看板頭像，鴻稱「被照片嚇到」才會割破廣告刊版，然而，他脫序行為不只一次，案發前4個月，鴻與餐廳合夥人大打出手，鴻義章說小孩子的事他不知道，針對毀損廣告刊版一案，士林地檢署日前偵結依法起訴鴻戎。

27歲鴻戎今年2月17日清晨5點15分，行經紀建漢架設在承德路4段40巷內的廣告刊版，鴻持利刃割破刊版上紀的頭像，當天上午10時，紀見狀控告涉案人恐嚇、毀損，警方根據車牌號碼，通知鴻到案，他辯稱「被刊版的照片嚇到」，才會挖空頭像，獨留紀政頭像。

總統府國策顧問紀政的姪兒紀建漢，今年1月間花費5萬元，委託廣告公司設置恭賀里民新年快樂刊版，一旁則寫有「飛躍羚羊紀政的姪子」，下方有民進黨黨徽以及士林北投市議員參選人，上月底民進黨電話民調，紀建漢並未通過初選。

案經警方偵辦，紀得知割破刊版的涉案人是監委之子，他稱不認識鴻戎，也沒有與人結怨。檢察官認為，鴻男除了以利刃割破刊版中的頭像外，並未留下任何訊息，進一步要對紀建漢的生命、身體等惡害告知，無法認定鴻戎有恐嚇的主觀犯意，檢察官以毀損罪起訴。

去年11月，鴻戎因酒後毆打他投資的餐廳合夥人鬧進警局，陳姓合夥人認為，警方因他父親是監察委員，疑似受到壓力，並未開出報案三聯單，轉而向媒體爆料，鴻義章受訪時說，那是小孩子的事情，他並不清楚，警方澄清是忘記開三聯單，並沒有吃案，已懲處相關人等。

鴻戎的父親鴻義章，出身阿美族，曾任總統府國策顧問，代表民進黨參選2012年立法委員平地原住民選舉，2020年6月獲總統蔡英文提名出任監察委員，他兒子鴻戎此次涉案，也因原住民身分，由法律扶助基金會的律師擔任辯護人。