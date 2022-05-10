蔡英文總統9日提名親民黨祕書長李鴻鈞為監察院監委及副院長。李鴻鈞今接受專訪表示，他希望可以發揮自己公共工程的專長，及深化台日關係，來為國家服務。針對綠委王美惠持不同看法，李鴻鈞指出，自己和她不熟，若真遇上王美惠，會跟她說謝謝指教。

為何會願意接任監察院副院長，李鴻鈞今接受資深媒體人黃暐瀚專訪表示，在去年的時候，府方那邊透過很多人來跟他提過，並問他是否有意願來承擔責任，自己深思之後，過往擔任立委期間都在交通委員會，專長為公共工程，所以應把自己的專長貢獻給國家和社會，且自己知日，也可以透過這個平台，讓台日之間關係更緊密。此外，自己休息了兩年時間也應該夠了，該付出的時候還是要付出。

李鴻鈞直言，很感謝蔡英文的提名和對他的信任，不過他也實話實說，他目前還未跟蔡英文見過面和通過話。李表示，新聞之前就傳出將提名他為監察副院長，他沒有承認，因為正式提名咨文未進立法院，他不能回應。

李鴻鈞指出，當總統府祕書長李大維致電給他後，他就和黨主席宋楚瑜面報，宋楚瑜給他很大的勉勵和提點。至於為何退出親民黨，李直言，這屆監委都要退出黨籍，像監察院長陳菊當選院長後就退黨，所以他就退出親民黨。

針對綠委王美惠持不同看法，李鴻鈞指出，自己和她不熟，若真遇上王美惠，會跟她說謝謝指教；另外，了解自己的人都知道，他是一個就事論事的人，對的絕對支持錯的就會糾正，這本來就是民意代表該做的事，而且他不是一個「變來變去」的人，他當初跨入政壇，是因為宋楚瑜的關係，所以宋楚瑜需要他時就情義相挺，這不是雙棲的問題。