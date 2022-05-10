資深男星脫線（陳炳楠）以電影演員出道，之後在演出脫口秀喜劇節目爆紅，脫線近年淡出幕前，4月才和紛絲報平安喊「我勁好」，豈料，9日吃晚餐後失去意識，家屬放棄搶救，讓脫線在家安詳過世，享耆壽90歲，5月1日時曾和廖老大進行直播，2人同框讓粉絲超激動。

1日下午廖老大帶領車隊，前往台東說要和脫線爸見面，脫線爸一見到廖老大，變熱情喊「廖小弟喔」，兒子笑說：「全台灣只有你敢叫廖小弟」，廖老大便關心起脫線爸的身體，最後2人還熱情合影，脫線爸在拍照時，還開心地拍手比讚，直播人數一度創新高。

廖老大離開去用餐後，脫線爸也稱讚廖老大：「氣魄很好」，並伸出大拇指比讚喊：「廖老大厲害啦，和大陸網紅隔空尬車，如果是我才不敢勒」，兒子問爸爸為何敢稱呼廖老大「廖小弟」，脫線爸表示，他以前也是做黑手的，對此兒子也和爸爸解釋，廖老大也是白手起家，現在的成績都是靠自己拚出來得，讓脫線爸直呼：「厲害厲害」。

當時粉絲見脫線爸氣色很好、爽朗的笑聲，紛紛留言：「脫線爸身體間康長命拜歲」、「廖老大台灣之光」。1日當晚，脫線爸還在粉絲專業「台東脫線牧場-脫線爸」發文寫下：「咱都是勇敢的台灣人，一步一腳印，不向命運低頭，歹命囝仔出生，廖小弟繼續加油！」

怎料今（10日）凌晨臉書粉絲專業貼出脫線爸123字遺言：「人生舞台我先謝幕，佛祖召喚我了，我的任務完成了，天頂沒有5g，Wifi，就交棒給舅舅，堯堯了！下台一鞠躬」令粉絲相當不捨。