在美國肯塔基德比一戰成名的冠軍賽馬Rich Strike，比賽結束後行為有些失控，牠被帶離場時不斷攻擊護馬師（outrider）騎乘的小馬，撕咬對方的馬鬃，護馬師布拉斯（Greg Blasi）多次伸手拍打Rich Strike的頭試圖讓牠冷靜，因此引起爭議，「善待動物組織（簡稱PETA）」公開譴責布拉斯的行為。

Rich Strike entered the KY Derby with only 1 win on his record.

Did not belong in the race.

Then wins it at 80-1.

Then tried to bite and fight other horses.



I’m a fan.pic.twitter.com/WcGWb3JPyO — Generoso (@generosooooo) May 8, 2022

PETA聲明：「使用馬鞭或是在馬匹失控時出拳攻擊牠，這些都是無可辯解的暴行，我們將會對布拉斯提出申訴。布拉斯當時該做的是放任Rich Strike，直到牠自然冷靜下來，同時布拉斯騎乘的小馬應該穿戴護具。」PETA甚至質疑，布拉斯不爽Rich Strike爆冷獲勝才出拳毆打，因為落敗的熱門賽馬Epicenter是布拉斯家族共同訓練的。

業界專家布瑞達（Caton Bredar）指出，從鏡頭上看來應該是Rich Strike主動挑起事端，這是強悍公馬的常見舉動。至於布拉斯出手打馬頭的舉措是否適當，布瑞達只表示如果不這麼做「情況可能會更糟」。布瑞達也指出Rich Strike背上的騎師經驗不足，資深騎師應該可以自行穩住馬匹。

Rich Strike的訓練師瑞德（Eric Reed）在電視節目上宣稱：「布拉斯拯救我的賽馬免於受傷。」護馬師是賽場的必要人員，負責在比賽之外維持馬匹情緒穩定。有賽馬迷在網路解釋，布拉斯不可能試圖傷害Rich Strike，畢竟牠現在是百萬名駒了，必須避免牠暴走弄傷自己。Rich Strike是肯塔基百年來跑出最大冷門的賽馬（1賠80）。