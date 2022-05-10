金控公布4月獲利，中信辜家2兄弟旗下的中信金(2891)及開發金(2883)，今年前4月繳出亮麗成績單。大哥辜仲諒旗下中信金（2891）今年前4月每股稅後盈餘（EPS）1.01元；二哥辜仲瑩旗下開發金（2883）今年前4月EPS也達0.67元，均排入金控獲利前段班。

中信金4月份自結盈餘，4月份單月稅後盈餘為34.38億元，累計全年合併稅後盈餘197.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.01元。與去（2021年）年同期相比，銀行業務方面，國內及海外分子行放款皆持續成長，加上利差擴大，帶動淨利息收入增加；保險業務則聚焦於推廣保障型及外幣型商品，動能表現良好，且受惠於美元升值匯兌損益表現佳，未來將持續掌握市場脈動創造收益。

開發金4月份自結稅後獲利為15.5億元，累計今年前四月稅後獲利112.24億元，每股盈餘0.67元。整體金融市場持續受烏俄衝突及通膨等因素影響而呈現震盪，開發金控4月營運主要獲壽險及銀行兩大業務動能支撐。子公司中國人壽本業營運穩健，投資操作平穩，4月稅後獲利19.39億元，累計今年前四月稅後獲利107.76億元。凱基銀行受惠於利息收入等核心收益貢獻，4月稅後獲利為4.30億元，累計今年前四月稅後獲利17.88億元。凱基證券4月稅後獲利為2.12億元，主要來自經紀及債券業務，累計今年前四月稅後獲利為16.56億元。中華開發資本受投資部位評價波動影響，4月稅後損失3.28億元，累計今年前四月稅後損失為8.99億元。