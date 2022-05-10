確診案例日日驟升，全台對於防護都不敢掉以輕心，尚凡(5278)轉投資的大研生醫秉持社會企業責任，除了原本就持續進行的捐贈一線醫護保健品活動外，今日啟動關懷確診者的『大研生醫守護台灣守護你』專案，盼透過限量贈送提升防禦力的保健品，讓確診者們能早日康復，也期待透過此舉，能有機會一同努力降低確診者中、重症的比例。

大研生醫『守護台灣守護你』專案，將提供限量20,000份免費保健品來幫助確診者早日恢復健康。包含維生素D3、維他命C緩釋膜衣錠、綜合維他命緩釋膜衣錠、冒易舒接骨木莓粉包與德國頂級魚油隨身包等供選擇，確診民眾只要符合資格並上網申請選品後，經驗證後大研生醫即會免費寄出一份。

《大研生醫》為尚凡全資子公司，其成立初衷為「你健康，我安心，給家人最好的保健品」，致力研發「安心高品質」和「有感成效」的保健品。自去年起，就發起了力挺一線醫護的活動，送出6萬份免費保健品予醫護，增加一線醫護保護力與體力。這次台灣疫情急遽升溫，董事長藥師林東慶表示：「在疫情面前，增加自己的保護力最重要，也希望透過這樣活動，讓確診者轉為中重症比例大幅降低，降載醫療量能，一同健康度過疫情。』