光寶集團創辦人宋恭源因疑似洩漏公司併購案消息給女性友人單雅文，涉及內線交易，今年3月獲台北地檢署不起訴，檢方依職權送台灣高檢署再議，台高檢署駁回再議，宋恭源獲不起訴處分確定。

2019年4月，宋恭源旗下敦南科技與美商達爾科技議定，由達爾收購敦南全部股份，收購案將再在同年5月27日通過，同年8月9日併購案被公告於公開資訊觀測站，屬上市公司重大訊息。

宋的女性友人單雅文、單蕙文姊妹，卻在同年5月27日至8月10日禁止交易敦南股票期間，於是在同年6月21日至7月4日間、7月2日至7月31日間，進場買賣股票，合計不法獲利5985萬7195元；單蕙文則以同樣方式在6月28日至8月7日間進場，藉此不法獲利339萬2440元。

宋2021年遭檢調搜索約談，但宋始終否認涉案。北檢調查時，單雅文供稱，她是在2019年4月下旬某日，無意間偷聽到宋恭源跟達爾在電話中討論併購案，通知妹妹單雯文，姊妹進場買賣股票，合計不法獲利5985萬7195元；單蕙文則以同樣方式在6月28日至8月7日間進場，藉此不法獲利339萬2440元。

北檢3月11日偵結，認為宋恭源6人罪嫌不足，將宋恭源6人予以不起訴處分，至於單雅文姊妹則依違反《證券交易法》起訴，因單雅文、單蕙雯姊妹均已認罪，並各自繳回犯罪所得5985萬7195元、339萬2440元，建請法院減輕其刑。

北檢依職權送台高檢署再議，台高檢署審查後認為再議無理由，依法駁回，宋恭源6人不起訴處分確定。