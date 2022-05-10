投資人對利率上揚越來越感擔憂，由大型成長股帶頭下挫，周一標普500指數跌破4000點大關，為2021年3月底以來首見，道瓊指數跌逾650點，科技股雲集的那斯達克指數下跌逾4%，失守12000點大關，並創下2020年11月來新低。費城半導體指數暴跌逾5%。台積電ADR跌4.73%，日月光ADR跌近5%。在聯準會於上周三升息50個基點（2碼）後，投資人擔心美國央行需要多激進才能抑制住通膨。此外，投資人亦擔心中國疫情升高和嚴格封控恐導致其經濟放緩。

蘋果下跌3.3%，給那斯達克指數和標普500指數帶來最大的拖累。衡量市場恐慌情緒的VIX波動指數一度大漲17.52%，最高觸及35.24點，遠超出約在20點的長期均值。債市持續遭到拋售，美國10年期指標公債殖利率一度衝上3.2%，創下2018年11月來新高。

★主要指數

道瓊指數收跌653.67點或1.99%，為32,245.7點，尾盤曾一度跌777點。

標普500指數跌132.1點或3.2%，為3,991.24點，今年來已下跌 16.3%，與歷史高點相比下滑17%。

那斯達克指數跌521.41點或4.29%，為11,623.25點，盤中曾跌4.69%。

費城半導體指數跌153.0點或5.13%，為2,829.1點。

★消息

美國10年期公債殖利率一度大漲7.8個基點，升至3.208%，創下3年半新高。5年期債息站上3.1%，創下2008年來新高。

亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic表示，聯準會單次升息75個基點的可能性不高，以歷史來看，連續幾次升息50個基點已屬激進。受此談話影響，美國債息尾盤回落。

市場擔心聯準會大舉升息將導致經濟大幅放緩甚至陷入衰退，以及中國嚴格的防疫封控措施料將打擊原油需求，周一紐約期油收跌6.68美元或6.1%，為每桶103.09美元。倫敦布蘭特期油價格收跌6.45美元或5.7%，為每桶105.94美元。

美國各交易所成交量總計為152.9億股，超出過去20日均量123.4 億股。(2-1)