★分析

Invesco首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，市場正在消化貨幣政策開始重返正常的環境。更激進的（利率）舉措提高了經濟衰退的風險，尤其是在這所有複雜的情況下，如高漲的通膨、俄羅斯入侵烏克蘭，以及新冠疫情導致的供應鏈中斷。

Sanctuary Wealth分析師Jeff Kilburg表示，這是一次重大的重新定價，這是重大的市場錯配（market dislocation），這一切都因聯準會的政策而起。我認為股市在短期內觸底的唯一方法、市場復原的唯一方法是聯準會儲是否有能力使用其工具箱裡的工具讓利率平穩下來。10年期票據應該回到3%以下。

巴克萊分析師Maneesh Deshpande表示，我們預期市場仍將劇烈波動，隨著停滯性通膨的風險繼續升高，市場恐將偏向下行。雖然我們不能低估在熊市大幅反彈的可能性，但我們認為上漲空間有限。

高盛出具報告指出，美股在通膨前景明朗之前仍將劇烈震盪，惟短線上在經過最近修正後，大部分的負面消息都已消化，除非再有重大利空，股市才會進一步重挫。但在金融環境收緊和市場流動性不足的情況下，也不大可能重演3月底的強勁反彈。此外，即使美國經濟能避免衰退，股市前景也不會太過樂觀。高盛已兩度下修對今年標普500指數的預測，最新預估該指數到年底將升至4700點，也就是仍看好年線小幅升高，但如果經濟衰退，也可能跌至3600點。

MKM Partners分析師JC O'Hara表示，我們認為美股可能繼續走低，因為我們尚未看到足夠的技術證據顯示股市開始觸底，技術指標還不夠超賣，成交量曲線也幾乎沒有顯示真正投降的跡象。

★類股

標普500指數11大類股僅必需消費類股收高，微升0.05%。能源類股崩跌8.30%，跌幅最大，其次為地產股跌4.62%，非必需消費類股跌4.26%。科技類股亦重挫3.94%。

標普500成長股指數跌3.9%，價值股指數跌2.5%。

★重磅股

重量級科技股全軍覆沒，蘋果跌3.32%，微軟跌3.69%，亞馬遜跌5.21%，Alphabet跌2.80%，特斯拉重挫9.07%，Meta跌3.71%，網飛跌4.35%。

在道瓊指數方面，3M漲1.91%，表現最佳；其次為沃爾瑪漲1.17%。波音跌10.47%，跌幅最大；其次為雪佛龍（Chevron）跌6.70%。

主要晶片股方面，超微跌9.42%，輝達跌9.24%，表現最疲弱。應用材料跌6.00%，高通跌4.03%，美光跌3.44%，英特爾跌2.78%，恩智浦跌2.64%，德儀跌1.50%。

★焦點股

推特遭興登堡研究公司（Hindenburg Research）放空，股價跌逾3%。興登堡表示，如果馬斯克支付10億美元分手費放棄收購推特，就可能可能出售其持有的9%推特股票，這可能導致推特高達440億美元的出售身價下跌，屆時和現在相比，推特市值恐將腰斬。

電動車新創公司Rivian重挫20.88%，媒體報導福特汽車擬在IPO閉銷期屆滿後以折價出脫對Rivian的持股。福特和亞馬遜均下跌逾5%，兩家公司分別持有Rivian約11%和18%股票。

以大數據分析聞名的軟體與服務公司Palantir Technologies股價大跌21.31%。該公司上季經調整後每股盈餘僅為2美分，較去年同期的4美分縮水，此外，該公司預期本季營收為4.7億美元，亦不及市場預期的4.8億美元。

加密貨幣交易所Coinbase跌19.5%，在周二發布業績前湧現賣壓。

疫苗公司BioNTech營收優於市場預期，股價逆勢收漲3%。

優步大跌11.58%，其執行長Dara Khosrowshahi在給員工的電郵中宣布公司將削減支出並減少招聘，以應對市場氣氛翻天覆地的變化。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌4.73%，收87.30美元，換算台股價格為519.14元。

聯電ADR跌3.96%，收7.76美元，換算台股價格為46.15元。

日月光ADR跌4.92%，收6.19美元，換算台股價格為92.02元。

中華電信ADR跌1.27%，收41.98美元，換算台股價格為124.82元。(2-2)