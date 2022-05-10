美國今天暫停對烏克蘭進口鋼鐵課徵關稅一年，目的是為了幫助這個遭戰火蹂躪的國家。

法新社報導，在俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭港市馬立波（Mariupol）鋼鐵廠下，躲在其中的平民戲戲劇性地自這個鋼鐵廠陸續撤離。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）盛讚烏克蘭鋼鐵產業的重要性，表示這個產業仍持續運作，每13名烏克蘭人就有1人投身這項產業，是人民的「經濟支柱」。

雷蒙多聲明指出：「我們不能只佩服烏克蘭人民的剛毅精神，我們必須保護他們，並支持對烏克蘭經濟最重要的產業之一。」

她說：「由於鋼鐵業仍是烏克蘭人民的經濟支柱，他們必須能將鋼鐵出口。」

美國自2018年3月起對進口鋼鐵加徵25%關稅以保護國內產業，但有少數幾個國家獲得豁免。

議員和企業領袖早已籲請總統拜登撤銷關稅，協助緩解烏克蘭經濟遭受的打擊。

雷蒙多表示，「在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）侵略下，此舉是要傳達我們幫助烏克蘭人民茁壯的承諾」。

根據商務部資料，烏克蘭僅占美國鋼鐵進口約1%。

美國企業2019年向烏克蘭採購21萬8000公噸鋼鐵，去年降至僅10萬公噸左右。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110510