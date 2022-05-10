本土疫情爆炸，快篩試劑需求大增，快篩選擇眾多，台灣目前已通過EUA的家用快篩共22款，對此《中時新聞網》參考食藥署網站，整理出已通過EUA的快篩廠牌供民眾參考；另中央流行疫情指揮中心也提醒，購買快篩務必注意包裝是是否有家用2字且要有核准字號，最後則要注意保存期限，以免買到過期商品，影響試劑效用。

根據食藥署網站公布的名單，已通過EUA的家用快篩試劑共有22款，除了台灣常見的德廠亞培（Panbio）、福爾威創與羅氏以外，其他的試劑大多是從美國或南韓進口，其中有一款試劑「BD家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組」則是大陸製的快篩，在今年5月3日通過核准，由新加坡商必帝公司台灣分公司進口。

22款EUA快篩名單一次看。（圖／翻攝自食藥署網站）

22款EUA快篩名單曝光。（圖／翻攝自食藥署）

22款EUA快篩名單曝光。（圖／翻攝自食藥署）

指揮中心提醒，民眾購買快篩試劑務必注意3件事情，首先是要確定產品包裝上的名稱有「家用」2個字，且包裝外應有「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」的字樣，最後則是要確認試劑的有效期限。

而居家快篩分為「核酸檢測」與「抗原檢測」兩種，前者單價較高，但病毒量低的時候也能驗出來，準確率逾90％；後者較便宜，且操作方便，但確診率相對來說就沒有那麼高，但也有90％左右的準確度。

其中核酸檢測常見廠牌為盧西拉家用核酸檢測試劑與萊析樂家用核酸檢測套組；抗原快篩常見廠牌則是亞培抗原檢測套組、快得利家用快篩套組、福爾威創抗原快速套組、飛確病毒抗原快篩、英斯特家用快篩試劑、庫克比試劑、欣大因特利與羅氏。

指揮中心提醒，一般民眾快篩陽性不必通報，請自行前往篩檢站驗PCR，但不可搭乘大眾運輸工具；若是居家隔離者快篩陽性，請先通報1922，再開車、騎車或步行前往附近的篩檢站複檢。不過，本周四（12日）起居隔、居檢與自主防疫者快篩陽性，經醫事人員遠距視訊確認即是確診，不必再出門做PCR了。