南俊國際(6584)維持去年下半年以來穩定的出貨表現，4月營收1.79億元，年增36.95％，是5年來同期新高；累計前4月營收7.03億元，年成長34.87％。而4月營收較3月減少7.20％，主要受到大陸華東地區疫情封城影響，導致外銷出口遞延出貨，隨著物流逐步恢復正常，後續出貨將逐月認列。

此外，今年前4月雖因原有美系資料中心客戶因上游供應短缺影響伺服器導軌拉貨金額，但今年以來受到美元持續增值，對外銷出口廠商有利，加上公司今年營收大幅成長，對整體營業毛利率、營業淨利率、業外匯兌收益都有正向影響。

展望第二季，預期原有美系資料中心客戶隨著上游供應問題紓解，拉貨金額逐漸恢復正常，且該客戶另一條新產品產線預計今年第三季量產；而另一家美系資料中心新客戶新產品已通過測試階段，預計今年第四季量產，皆有助於持續提高伺服器產品的銷售比重，提升產品毛利率，該公司對於今年營運審慎樂觀。