長榮集團經營權之爭延燒，弟弟派今日將召開巴拿馬長榮國際公司股東臨時會，張榮發長子張國華先生稍早發通知給相關可能與會人員，嚴正表達今日開會已違反公司章程，會議召集程序及改選案明顯違法，故以公司Permanent President(永久董事長) 名義即刻取消會議。

張國華表示，會議之召開及一切會議決議均屬無效。通知全文如下：

經查於2022年5月10日下午3時於台北長榮桂冠酒店3樓召開之巴拿馬長榮國際有限公司臨時股東會，因明顯違反公司章程而違法，尤其是會議召集程序及提案選任Permanent President及Permanent Director乙事，均屬違反公司章程而違法。

據此，旨揭會議即刻取消。任何召開會議之行為以及做成之會議決議均屬違法、無效。

巴拿馬長榮國際向來被視為張榮發在海外的大金庫，大房老二張國明、老三張國政，以及二房張國煒等弟弟派，拿下集團控股公司長榮國際後，原訂今日自行召開巴拿馬長榮國際」股東臨時會，要一舉將大哥張國華拉下董座大位。