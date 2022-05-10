台南24歲劉姓男子被控以假投資詐財數上億元，捲款潛逃，初估受害者高達百名。稍早更有網友在臉書起底劉男黑料，曝光其先前在夜店豪灑騙來的鈔票狂歡，超跑更是一台接一台換。

大批民眾加入股票代操社團，嫌犯避而不見後才驚覺自己受騙，8日晚間擠在分局門口報案。（圖／警方提供）

據了解，劉姓男子在通訊軟體LINE設立股票代操社團，因獲利高，委託人數快速增加，起初劉男會將代操營利以現金或匯款方式發放給委託人，隨著台股狂跌，劉男改口要委託人簽約2年，期間本金由他保管不得取回，營利則延滯為每周、每月或每季發放，直到投資民眾要求退回本金未果，才驚覺劉男詐騙，甚至已捲款潛逃。

對此，又有被害人在臉書社團《爆料公社》爆料，控訴內容指出，劉男利用親友信任詐財，以友人介紹，吸收更多委託人，還開設洗鞋店當幌子讓委託人安心，以「若自己真要跑路，何須開那麼多間店」的話術唬人，實則拿委託人的錢開百萬生日趴、買超跑，或是一個晚上花60萬叫小姐、在夜店豪撒鈔票，拿不法之財在父親節包八萬八給爸爸等。

台南市警局第四分局證實接獲民眾報案，被害人高達百人以上，遭詐騙金額逾1億元以上，目前涉案的劉男行蹤不明，已立即成立專案小組調查，全力追緝涉案男子到案說明，全案將依法究辦。