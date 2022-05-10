五金品牌通路商振宇五金(2947)111年4月合併營收1.5億元，月增0.98%，振宇五金加速展店速度，截至目前已完成簽約的門市數達68間，台中市梧棲區新店預計5月開幕，有望於年底前達標70間展店目標。

大陸上海及昆山因疫情封城停工，未對振宇五金供應商造成影響，振宇五金4月合併營收為1.5億元，月增0.98%，年增9.2%，累計前4月合併營收達5.86億元，較去年同期增加6.08%；振宇五金表示，除同店營收持續成長外，加上新展店門市營收發酵，為整體營收成長帶來助益。

為了提升專業五金市場市占率，加速展店速度，原設定年底達70間的展店目標，截至目前已完成簽約的門市數達68間，已完成簽約的區域包含桃園市春日路、高雄市小港區、屏東縣屏東市及預計5月份即將開幕的台中市梧棲區，另尚有其他地區展店案已經進入簽約階段，有望於年底前提前達標70間展店目標。

振宇五金表示，依據過去經驗，會員增加將會帶來更多營收貢獻及客單價的提高，再透過社群專業諮詢服務及實體修繕教學課程，更能帶動消費者DIY風氣，提升門市業績成長。

振宇五金亦推出各項新服務，如：租就GO服務、點工成金及經營社群專業諮詢服務等；公司亦透過數位經營客戶關係，與Line Pay、街口支付、Apple Pay等結合提供客戶多元支付，並與外送平台業者合作，希望能擴大業務服務，為營運增添動能。