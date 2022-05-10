本土疫情病例連3日逾4萬，總統蔡英文卻在此時提名親民黨秘書長李鴻鈞擔任監察院副院長，引發熱議。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析認為，如今疫情大爆發，沒人會在意監察院副院長提名，蔡此舉莫非是其已「跛腳」，只剩下提名權；而快篩試劑大缺貨，蔡沒有對行政院院長蘇貞昌震怒，反而去對民進黨中常會震怒，突顯她恐成弱勢總統。

吳子嘉今日（10）接受香港媒體《中評社》訪問表示，現在疫情這麼嚴峻，蔡英文突然提名監察院副院長的舉動，有點莫名其妙，可謂完全不接地氣。他認為這個位子應是親民黨主席宋楚瑜要的，而宋與蔡關係也不錯，但此提名現在看起來很沒意義，因為既無法轉移疫情焦點，更會讓民眾火大，認為執政黨此時竟然還想搞政治。

吳子嘉分析，民眾看到蔡英文此時提名監察院副院長，會質疑蔡是否把這個位子當成「口袋裡的籌碼」？吳直言，蔡此舉除會被外界質疑拿五院正副院長當酬庸，更重要的是，她黨內六都候選人提名「稀稀落落」，監察院副院長卻這麼俐落的就決定，成極大反差。

吳子嘉也強調，疫情大爆發明明是蘇貞昌做不好，蔡英文卻不去對蘇震怒，而是在民進黨中常會罵人，讓人覺得她是弱勢總統。吳子嘉認為，監察院副院長人事案通過機率很高，蔡結盟宋楚瑜，未必有更大功效。