在網路上擁有61萬名粉絲追蹤的網紅夫妻檔周筠（Yun）和金該（Dzingai），因經營YouTube頻道「Rice&Shine」，並經常透過社群媒體分享一家六口的幸福生活獲得大眾矚目。不料，近日他們透露，其中2名小孩驗快篩時呈現陽性，但因為不想群聚做PCR，反遭網友罵爆，讓媽媽Yun忍不住崩潰吶喊「該怎麼辦」。

夫妻倆兩周前因大兒子墨墨的同學確診，全家被迫居家隔離10天，6日好不容易出關、帶孩子出門曬曬太陽，僅9個月大的龍鳳胎弟弟Leo，卻在8日開始出現發燒及不適症狀，他們也趕緊幫兒子做快篩，沒想到竟驗出陽性反應，隨後龍鳳胎姊姊Ida也跟著發燒呈現陽性反應，讓媽媽Yun相當著急。

但礙於醫院裡有不少確診病患，Yun顧慮其他孩子的健康，因此不想帶另外4名孩子去醫院做PCR。但此話一出，立即就有不少網友留言「一定得通報，不然算隱匿疫情」，於是Yun就打到關懷中心詢問，雖得到的答案是可以預約車來速，但近3天的預約都額滿，只能去醫院現場排隊。

沒想到才經過一天，9日上午二兒子快篩也出現兩條線，但Yun因擔心一家都中鏢因此更加不敢到醫院排隊讓其他人也暴露在危險當中，後來她又打電話到衛生局防疫專線，得到的回覆竟是「沒有法規說不行不做PCR」，讓她崩潰表示「現在做跟不做到底該怎麼辦？」

過一陣子之後，Yun再度更新近況，曬出一家6口驗出快篩陽性的結果，但她也收到在區公所工作的網友，對於「是否一定要做PCR」的解答，該網友表示「若快篩呈陽性，沒有強制要到醫院做PCR，可以在家自主隔離，唯一的差別只在無法拿到隔離通知書，可能會影響到防疫保險，也拿不到醫生開的藥」，最後Yun也特別感謝網友們的建議及關心。