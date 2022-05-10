新北市汐止區一名經營快餐店的劉姓老闆表示，店內有提供愛心餐，7日中午準備休息時，一名婦人帶著未滿1歲的嬰兒向他領取愛心餐後，看到對方將白飯混湯咬碎，再餵食身後的孩子，令他心疼不已，買了2罐奶粉給她，並表示「有需要隨時過來」，暖心故事引發6千網友大讚。

劉老闆近日於臉書社團《爆系故事館》指出，店裡一直都有提供愛心餐，提供生活上有困難或臨時遭遇困境的人飽餐一頓。7日中午店裡要休息時，一名婦人揹著未滿1歲的嬰兒詢問他，可不可以索取一份愛心餐，婦人拿到餐點後吃得很快，此時背上孩子突然哭了，只見婦人把白飯混湯嚼碎，轉過頭餵孩子。

劉老闆見狀立刻向前對婦人說，「孩子太小，這樣很餵很容易噎到」，詢問之下才知道婦人身上沒錢買奶粉，令他十分不忍，立刻買了2罐奶粉給她，婦人看起來心事重重，他進一步詢問發生什麼事，但對方不願透露，「我只能跟她說有需要隨時過來，大人可以餓，但小孩經不起長期餓肚子」。

劉老闆的善舉引發逾6千網友狂讚，「你是人間天使」、「好心的老闆謝謝你，祝你生意興隆」、「善心人有好報」、「老闆真的好有愛心，社會感謝有您」、「謝謝老闆的愛心，媽媽寶寶遇見你真是福氣」、「逆境時的及時援手真的是很感恩」、「希望這位媽咪和小孩可以渡過逆境」。