歐股周一收在近兩個月低點，旅遊休閒股、科技股跌最多；中國新冠疫情拖太久，以及債券殖利率的升高，助長了拋售壓力。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌12.45點或2.9%，為417.46點，觸及自3月8日以來低點，旅遊休閒股跌6.0%。

科技股跌5.0%，來到2020年11月的低點。投資者押注於目標在遏制通膨飆升的加息趨勢，美國和歐洲政府債券殖利率飆升至多年高位。

鷹派政策官員Robert Holzmann上周末表示，為了對抗通脹，歐洲央行今年應升息三次。

礦業股跌4.4%。此前數據顯示，中國四月出口的增幅已降至個位數；對中國需求的擔憂，中國鐵礦石期貨價格跌7%。

投資人也在等待美國本周的通膨數據。AJ Bell金融分析師Danni Hewson表示，隨著包括美國在內的許多國家本周將發佈一系列的通膨數據，投資者仍然非常傾向於拋售。

隨著烏克蘭戰爭對歐洲經濟的影響日益明顯，5月歐元區投資人信心跌至2020年6月以來的最低水準，進一步加劇了投資人的悲觀情緒。

Generali投資高級股票策略師Michele Morganti在一份簡報中表示，好的企業季度財報季和活動重新開放帶來的正面影響，可能是短暫的。

根據Refintiv IBES的數據，在迄今為止有60%的歐洲企業已發佈業績，其中有72%的企業超出了分析師的獲利預期。在一個一般的財報季中，有52%企業，其業績表現會超出預期。

荷蘭郵政公司PostNL在下調全年業績預測後，大跌12.9%。

德意志銀行將西班牙對外銀行(BBVA)的股票評級上調為「買入」後，西班牙對外銀行上漲0.7%。