金管會證期局表示，核准國泰投信申報募集開放式指數股票型「國泰全球數位支付服務ETF證券投資信託基金」，總驗額198億元，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新臺幣2億元。

「國泰全球數位支付服務ETF證券投資信託基金」由華南銀行擔任基金保管機構，以追蹤Solactive AG編製及計算的「Solactive全球數位支付服務指數」績效表現，作為基金投資組合管理目標，投資於標的指數成分股票的總金額，不得低於基金淨值的90％。