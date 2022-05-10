一對預計在2021年4月完婚的準新人，新郎官為了給女方面子，籌備婚禮時別向禮車公司承租BMW等6部豪華轎車當迎娶車隊，但婚禮當天，新娘準備出門時，禮車公司卻「忘了出車」，讓新娘及眾親友在現場空等，最吼只好發動現場親友轎車充當迎娶車隊，新郎事後遭雙方親友指責且不願諒解，還被痛罵「辦事不力」，因此一怒下向禮車公司求償25萬，法官認為禮車公司損害新郎「人格權」，判賠2萬5千元，仍可上訴。

根據判決書，新郎官再籌備婚禮時，得知一家禮車公司有提供高級禮車迎娶服務，於是向對方承租禮車，並約定在民國110年4月19日下午良辰吉時，提供BMW廠牌之黑色轎車5部，TOYOTA廠牌之Alphard黑色廂式商務車1部，作為迎娶車隊之車輛使用，且當場匯款5,000元訂金。

未料，當天該隊新娘與眾親友團在準備出門時，眼見約定迎娶時間已到，但遲遲等不到禮車的禮車到場，新娘及親友在場急如熱鍋螞蟻，為避免耽誤迎娶時辰，只好現場號召親友團，緊急發動自己個人車輛，倉促組成迎娶車隊，事後新郎官雖然倉促完成迎娶，但被男女雙方父母及親友指責「辦事不力」事後相當不諒解，新郎官因此認為自己名譽遭受重大損失，向禮車公司提告求償25萬。

但是禮車公司答辯，當初有接案子沒有錯，也有收到5,000元訂金，但因為契約是透過婚顧公司轉過來的，且婚禮前兩天沒有人再次提醒，所以忘記了。而在110年4月19日下午婚顧公司打來催促時，當場有說要立刻補車，但新郎也說已經耽誤時辰所以沒有辦法補，公司願意退還訂金，但新郎事後要求其他賠償則金額過高，他們無法接受

法官認為，雙方簽訂契約後，禮車公司單方遺忘而未於約定時間派遣車輛供新郎結婚迎娶車隊使用，且婚禮迎娶車隊為配合整體結婚流程，應於特定期限完成，屬契約之重要要素，這是公眾週知之的事，禮車為此延誤屬重大疏失。

法官也強調，新郎官因倉促透過親友個人車輛組成迎娶車隊，遭受雙方父母及親友指責，名譽權因而受損，結婚為人生大事，並非兒戲，且我國民間傳統風俗就結婚各項流程之具體時間均有一定規範，稍有遲延未到或未依禮俗習慣進行，新人因此飽受親友、長輩之指摘、批評，甚至不諒解的狀況經常發生，且值此人生重要時刻，新郎安排婚禮流程出現疏漏，即使在親友支援下順利完成迎娶，但也對新郎之客觀評價有所貶抑，貼上「辦事不力」等負面標籤且加以指謫，賠償2萬5千元為適當，全案可上訴。