中共黨媒《環球時報》10日報導「作為領先的民主實體和擁有先進技術的經濟體，台灣是美國在印太地區的重要夥伴。」美國國務院官網的「美台關係」頁面近期作出了如上表述。在更新於本月5日的美台關係介紹中，美國國務院刪除了「美國不支持台獨」等若干重要表述，並且增加了涉及美國對台軍售的「六項保證」等內容。復旦大學美國研究中心副主任信強表示，美國政策表述上的變化體現了華府對台政策的調整，刪除「不支持台獨」是一次大倒退，這正在不斷「掏空」美國一個中國政策的實質性內容。

《環時》報導，美國國務院官網刪除了兩處重要內容：「美國不支持台獨」以及「1979年美中聯合公報（《中美建交公報》）將外交承認從台北改為北京。美國在聯合公報中承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認中國的立場，即只有一個中國，臺灣是中國的一部分」。

信強分析，上述兩處刪減意味著美國對台政策倒退。在官方表述上的改變意味著美國未來會在不支持「台獨」上繼續弱化，甚至不會再公開強調這一立場，更不會在實際政策層面上體現出來。同時，美國對於一個中國原則以及「台灣是中國的一部分」的表述也將越來越弱化。

在刪除上述重要內容的同時，美國國務院還增添了一部分內容，如「美國長期奉行一個中國政策，以《台灣關係法》、美中三個聯合公報和對台『六項保證』為指導」，以及「台灣已成為美國在貿易和投資、健康、半導體和其他關鍵供應鏈、投資篩選、科技、教育和推進民主價值觀等方面的重要夥伴」。

在上述增添內容中，「六項保證」為首次出現。

信強稱，「六項保證」在雷根政府時期就已經存在，並於川普任內被公開。2016年，美國眾議院與參議院通過共同決議案，稱「六項保證」與《台灣關係法》皆是美台關係的基石。

信強認為，美國國務院官方表述的修改意味著華盛頓在不斷「掏空」其一個中國政策，即中方強調的一個中國原則的實質性內容。美國的一個中國政策正在如同「切香腸」一樣在不斷地向後倒退。信強同時預測，在具體行動上，美國未來還會進一步提高美台的實質性關係，例如官員互訪或者支持台灣「有意義地參與聯合國系統」。另一方面，對於大陸震懾「台獨」的行動，美國也可能會有更強烈的反應，比如加大對台軍售或者加強情報共用等，將越來越露骨地扶持民進黨當局抵抗所謂來自大陸的「壓力」。