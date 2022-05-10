樂團「傻子與白痴（簡稱傻白）」是台灣樂團，於2015年成立，現任成員有蔡維澤、徐維均、鄭光良、李沂邦，離開成員葉少菲昨（9）日在社交平台上踢爆自己被迫退團，更指控團長徐維均、主唱蔡維澤2020年1月就準備要將他趕出樂團，委屈寫下：「這兩年多來，公司確實沒有任何實際作為，對於被傻白退團一事也毫無積極處理，徐、蔡兩人更是不願公開承認自己所犯下的過錯，我就這樣被擱置在一旁，不只身心受創，音樂生涯亦被迫中止至今。」

葉少菲提到2017年他被徐維均邀請，以鍵盤合成器手的身分加入傻白樂團，那時後成員只有3個人，在這之前網路上只有四首單曲，點閱數僅幾千，2018年2月10日葉少菲發表加入傻白後的第一首歌《5:10 a.m.》，樂團因為這首歌獲得哇唧唧哇娛樂文化有限公司所主辦之選秀節目「明日之子2」的參與機會，主唱蔡維澤還拿下冠軍，同時葉少菲主動邀請貝手李沂邦加入，成為歌迷熟悉的五人編制，隨後全團以個人名義簽下十年的經紀約，於兩岸展開演藝活動。

葉少菲陳述自己合約期間積極完成安排工作，沒有犯過錯，也沒有做出違背樂團或公司利益行為，跟團員也相處融洽，反觀是徐維均、蔡維澤兩人時常抱怨公司、不滿公司安排與宣傳方式。他說樂團在沒有他的情況下展開會議，四人表決是否同意將葉少菲逼退，團員徐維均、蔡維澤同意票，另外兩名成員持不同意票，投票結果是平局，他們派出交情較深厚的李沂邦告知，而公司知道此事的反應是「尊重樂團方的內部決定」，沒有從中調解的意思，於是態度強硬的將葉少菲逐出樂團。

徐維鈞發表聲明。（圖／微博）

蔡維澤發表聲明。（圖／微博）

葉少菲難過表示當時因為理念不同，遭到被迫退團，公司還對外發表聲明是自主退團，讓他受到很大的創傷，徐維均和蔡維澤兩人也在微博發表聲明，表示很抱歉當年對他做了這樣的事情，希望能重新把感情修復，給彼此化解矛盾的機會。