4大超商、全聯、美廉社、康是美及屈臣氏等8大通路昨天同步開賣亞培快篩試劑，1支售價180元，結果買氣不如快篩實名制，還有超商沒賣完，律師林智群指出，這顯示大家不是需要快篩，而是想買便宜的快篩，但藥師林士峰認為不是因爲價格，而是同樣預期要排隊，到藥局能買5支，比去超商買1支值得。

林士峰在臉書表示，據他對市場的瞭解，認為超商單劑180元的快篩買氣不如預期的原因，不是因爲價格，而是因爲一樣預期要排隊，到藥局一次可以買5支，怎麼想都比到超商只能買1支來得有效益，所以藥局搶買快篩的人潮並未減少。

對此，網友紛紛留言：「一樣排隊，當然要一次買5個，因為家人都可以備用。其他商家只能買1個，太少了，當紀念品嗎？」、「除非獨居的人吧，一家少說要2、3個，超商1個真的不夠」、「一次只能買1支，還限量、要排隊、價格比較高，誰買啊」、「一次排不夠，要排五次，時間超級多！」

律師林智群則在底下留言反駁，「所以這些在藥局排隊的人不是急著用，而是要買來囤的？是嗎？如果急的話，跑5家通路、多花400元就可以買到5份快篩了，不是嗎？」林士峰則回應，「那也要靠大家宣傳一下，不然市場以為去超商會撲空或是排隊。就可以把來藥局領藥的人引些過去超商。」