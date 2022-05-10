女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌，經過手術和化療後，身體狀況恢復許多，不過例行腹部檢查發現有異常，透露手術檢體化驗結果若是壞的，可能得面臨死亡，因此醫生建議趕緊開刀，未料上午她無預警宣布一則壞消息，就是腫大的卵巢檢驗結果為惡性，無奈表示：「一絲絲希望也確定破滅了」。

唐玲表示第二次動的大手術，順利切除子宮跟卵巢，原本最擔心的疤痕及陰道長短問題，都順利圓滿解決，她透露醫生使用的開刀方法是單孔腹腔鏡，只在肚臍上留下1公分左右的痕跡，因為保留子宮頸，所以陰道長短跟原來沒有差別，醫生甚至還跟她表示：「對將來的性生活完全沒有影響」。

不過話鋒一轉，她則帶來了壞消息，就是腫大的卵巢檢驗結果是惡性，而且卵巢的癌症是從胃轉移而來，由於這個癌症不是卵巢原發的癌症，只能回原來的醫師那裡處理，她坦言當下聽到此噩耗時無言以對，原本還抱著腫瘤可能是良性的一絲絲希望，就此確定破滅，但她不忘感謝所有人的安慰，也才知道世上不是只有自己單獨在受苦，有些人的際遇甚至比她還糟。

對此，網友也紛紛留言打氣：「好好的照顧自己，一切都會好起來」、「關關難過⋯⋯關關過！每天都還能張開眼睛就充滿希望」、「加油～勇敢面對，保持愉快心情，戰勝病魔，早日康復」、「積極接受化療，按時回診追蹤，把剩下的殘兵敗將趕出身體，是目前的首要工作」。