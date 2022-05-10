綜合外媒報導，世界氣象組織（World Meteorological Organization,WMO）警告，未來5年內，世界的平均氣溫將有50%的機會比工業化前平均高出1.5度。專家表示，這種上升會是暫時的，但氣溫持續升高將為世界帶來不可逆轉的災害；而英國氣象局研究人員表示，2022-2026年將會有突破歷史新高的年份出現。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說:「我們明顯正在接近達到《巴黎協定》時設定的目標。」2015年《巴黎協定》簽署時，宣示要將本世紀溫度升高控制在2度以內，並訂下更具雄心的1.5度；但目前本世紀才過沒幾年就已經快突破。

而儘管目前預測僅有一半的機會超過，且將是暫時的，但專家近年來一直修正這個預測機率，2020年預測僅有20%，去年修正為40%，今年則來到50%。而一年升溫1.5度也會帶來可怕的影響，例如珊瑚礁會大量死亡，北極冰層也會減少，導致海平面上升。

目前全球的平均氣溫較工業化之前上升約1.1度。世界氣象組織氣候預測與適應部主任迪利（Maxx Dilley）說:「與氣候變化相關或因氣候變化而加劇的損失和損害已經發生，其中一些在可預見的未來可能是不可逆轉的。」

與世界氣象組織合作預測的英國氣象中心表示，現有紀錄下，2016和2020年是有史以來最熱的年份，而他們確信2022-2026會有突破新高的年份出現；英國氣象中心（Met Center）研究員赫曼森（Leon Hermanson）則預測，打破2016和2020年最熱紀錄年份將會是下一次聖嬰年，就像2016年一樣。

赫曼森說:「這令人擔憂，這表明我們繼續使地球變暖，我們正在接近巴黎協議中設定的第一個門檻—我們要盡可能地減少化石燃料使用。」