疫情中完成父親莊訓章的遺願，莊英暖向大家衷心致謝。（部東醫院提供）

南海佛教會台東成功觀音寺慧業法師是居中引介捐贈車輛的重要關鍵。（部東醫院提供）

歷經10年才捐出的愛心中巴，讓成功鎮公所大為感動。（部東醫院提供）

彩繪成功著名景點三仙台八拱橋的復康巴士，將奔馳在東海岸的大街小巷。（部東醫院提供）

捐車儀式之前，莊英暖與先生廖清安莫名雀躍，終於能夠完成父親遺願。（部東醫院提供）

一部復康中巴，深藏著祖父、父母之間的親情大愛。（部東醫院提供）

為一圓父親莊訓章遺願，協助解決東海岸鄉親就醫不便困境，新北市1家建設公司莊英暖捐贈1輛復康中型巴士給台東縣成功鎮公所。捐贈儀式前她獨自拿起手機錄影，像手機訊號能夠直達天上一樣，口中念念有詞與已逝父親對話，父女深情讓人感動！

莊英暖獨自繞行中巴1圈，錄下全新車輛影像，告慰父親在天之靈，「再大的福報，人走了往生，就是這樣子而已」而這段無人知曉的對話，無意間被記者收錄，一旁女兒提醒她「儀式要開始了」，她才收起手機。

儀式上她3度婉拒致詞，一心只想完成父親遺願，最後在協助聯絡捐贈事宜的台東成功觀音寺慧業法師提醒之下才拿起麥克風；這場疫情中不到10人參加的簡單儀式，是她唯一1次公開描述這段祖父、父親與她的深厚親情。

莊英暖說，祖父莊福來年輕時體弱多病，兄弟姊妹將他「請出家門」任憑自生自滅，好在遇上1位地主貴人願意給他代耕機會，健康復原之後祖父發願要多行善事，父親莊訓章承襲乃父之風，壯年時期選上新店地區基層民代，她在祖父、父母的教養之下耳濡目染，造橋鋪路施棺樣樣都來，年輕時仍然每天在菜市場賣菜養活6個弟妹。

10年前篤信佛教的父親參加南海佛教會在綠島地區舉辦的水陸法會，看到有其他師姐捐贈車輛大為感動，發願也要捐車造福鄉里。莊英暖和先生廖清安深信，「雖然高齡90歲的父親來不及看到捐贈現場，祖父和父親一定在天上全程觀禮。」

這部復康中巴幾乎花掉莊英暖所有的積蓄，但是能夠看著車身銘刻祖父、父母名字的車輛奔馳在成功鎮的大街小巷，她心滿意足，「謝謝我敬愛的長輩讓我有學習的機會，在吃虧中學習滿足、在受助時學習報恩」。