消息面：

1.美國3月批發庫存終值月增2.3%，符合市場預期。批發銷售月增1.7%，不及市場預估的月增1.8%。

2.市場預期聯準會將大舉升息，美國債市再度遭到拋售，10年期公債殖利率一度大漲7.8個基點，升至3.208%，創下3年半新高，尾盤報3.0397%，較上周五的3.124%下跌。5年期債息站上3.1%，創下2008年來新高。

3.亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic表示，聯準會單次升息75個基點的可能性不高，以歷史來看，連續幾次會議升息50個基點已屬激進。受此談話影響，美國債息尾盤回落。

4.美股重挫、俄烏戰爭、中國強硬的防疫封控，以及投資人擔心聯準會是否有能力在不把經濟推入衰退的情況下控制住通膨，種種因素推升避險需求，美元指數一度站上104.12，再創20年新高，尾盤漲幅回吐，下跌0.135%，報103.63美元。日圓跌破131兌一美大關，一度曾貶至131.35，刷新20年低點。美元走強亦給拉美股市和貨幣帶來壓力，墨西哥披索大跌1.04%，報20.37兌一美元。

5.美股重挫再度打擊加密貨幣市場，周一比特幣面臨3萬美元保衛戰，盤中大跌9.58%，報30,736.94美元；與今年高點（48,234美元）相比已經下跌36.3%，與2021年11月觸及的歷史高點（67802.30）美元相比，已經跌逾一半。

6.市場擔心聯準會大舉升息將導致經濟大幅放緩甚至陷入衰退，以及中國嚴格的防疫封控措施料將打擊原油需求，周一紐約期油收跌6.68美元或6.1%，為每桶103.09美元。倫敦布蘭特期油價格收跌6.45美元或5.7%，為每桶105.94美元。

7.美元與美國債息仍然偏強，周一紐約期金收跌1.3%，報每盎司1858.60美元。現貨金跌1.5%，為每盎司1856.55美元。市場的避險情緒仍給金價帶來些許支撐。其他貴金屬方面，期銀跌0.55美元，報每盎司21.82美元。白金跌17.50美元，報每盎司938.50美元。鈀金漲38.30美元，報2061.50美元。