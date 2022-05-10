品牌廠華碩（2357）10日舉行《The Pinnacle of Performance》全球線上發表會，聚焦行動創造力的使用者需求，推出旗下輕薄高效能Zenbook及新潮生活風格的Vivobook兩大系列筆電新品。

面對PC市況在大環境不利因素空襲下，華碩一口氣端出超過10款筆電，華碩副總裁李益昌受訪表示，「沒有不景氣，只有不爭氣」，華碩以創新及以使用者需求出發的設計思維，讓產品受到全球使用者的肯定，也因此穩踞全球OLED筆電首大品牌，亦成為全球市占第一的NVIDIA Studio創作者筆電品牌。華碩並特於發表會，前點亮世界最高建築杜拜哈里發塔，讓世界看見創新之美。

此回推出的全新Zenbook Pro筆電，延續華碩的NVIDIA Studio獨家優勢，大幅提升創作應用程式的效能和可靠性，包括用於3D編輯和協作的NVIDIA Omniverse、直播專用的NVIDIA Broadcast，及運用AI將筆觸轉變成風景畫面的NVIDIA Canvas，讓創作者能以超乎想像的速度盡情創作。

以「ASUS」的「A」字延伸設計的LOGO標誌，被賦予精煉外觀，並加入階梯式鑽石切割、嵌於Zenbook Pro／Zenbook S系列新品外蓋，為Zenbook優雅、可攜性及頂尖效能的特色再融入「美．力」概念設計。

另全面導入OLED螢幕的Vivobook系列，則端出為創作者再進化的Vivobook Pro系列，及兼顧工作與休閒的新潮風格Vivobook S系列。

秉持以使用者需求為導向的設計思維，讓華碩對旗下產品線的競爭優勢具有一定信心，內部對於2022訂下筆電出貨優於業界、續拚成長目標展現積極企圖，尤其電競筆電更以兩成年成長為目標，甚至在未來3～5年也都將維持雙位數年成長，誓言守住全球電競首大品牌的地位。